На Південному мосту з 11:00 до 17:00 обмежать рух у напрямку Столичного шосе.

У Києві у вівторок, 5 лютого, обмежать рух по Південному і Північному мостах у зв'язку з виконанням ремонту асфальтобетонного покриття. Про це повідомляється на сторінці комунальної корпорації "Київавтодор" у Facebook.

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Зокрема, на Південному мостовому переході з 11:00 до 17:00 обмежать рух у напрямку Столичного шосе.

На Північному (Московському) мосту через Дніпро з 16:00 до 20:00 обмежать рух у напрямку житлового масиву Оболонь, а також з 21:00 до 1:00 в напрямку житлового масиву Троєщина.

“Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт”, – відзначили в компанії.