Вскоре в столице Германии может быть самая большая зона без автомобилей среди всех городов мира.

План избавить улицы немецкого города от автомобилей родился, когда трое друзей выпивали в баре в 2019 году. Они быстро сформировали группу Volksentscheid Berlin Autofrei, или “Народный референдум за свободный от автомобилей Берлин”, и предложили ограничить автомобили в пределах окружной линии поезда Ringbahn в городе.

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Германия известна как самая автомобильная страна Европы, с сильными автопроизводителями и почти безлимитными автобанами. Однако петиция Volksentscheid Berlin Autofrei, запущенная в апреле прошлого года, быстро набрала более 50 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения властями города. Сейчас сенат Берлина рассматривает законопроект, а в феврале будет принято решение о том, делать ли Берлин городом без автомобилей.

Будет предложен ряд льгот. Например, специальные разрешения будут предоставляться транспортным средствам скорой помощи, мусоровозам, такси, коммерческим транспортным средствам, а также маломобильным жителям, передвижение которых зависит от автомобилей. Кроме того, жители смогут пользоваться автомобилем через программу обмена автомобилями до 12 раз в год, чтобы выполнять более длительные поручения.

В отчете, созданном по заказу регионального парламента Берлина в 2014 году, было установлено, что 58% транспортного пространства в городе отведено для автомобилей, хотя лишь треть поездок по улицам Берлина осуществлялась на автомобиле. Для сравнения, только 3 процента были выделены на велосипеды, хотя на них приходится 15 процентов транспорта.