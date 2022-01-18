Незабаром столиця Німеччини може мати найбільшу зону без автомобілів серед усіх міст світу.

План позбавити вулиці німецького міста від автомобілів народився, коли троє друзів випивали в барі у 2019 році. Вони швидко сформували групу Volksentscheid Berlin Autofrei, або “Народний референдум за вільний від автомобілів Берлін”, і запропонували обмежити автомобілі в межах кільцевої лінії поїзда Ringbahn у місті.

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Німеччина відома як найбільш автомобільна країна Європи, з сильними автовиробниками та майже безлімітними автобанами. Однак петиція Volksentscheid Berlin Autofrei, запущена у квітні минулого року, швидко набрала понад 50 тисяч підписів, необхідних для розгляду владою міста. Зараз сенат Берліна розглядає законопроєкт, а в лютому буде прийнято рішення про те, чи робити Берлін містом без автомобілів.

Буде запропоновано ряд пільг. Наприклад, спеціальні дозволи будуть надаватися транспортним засобам швидкої допомоги, сміттєвозам, таксі, комерційним транспортним засобам, а також маломобільним мешканцям, пересування яких залежать від автомобілів. Крім того, мешканці зможуть користуватися автомобілем через програму обміну автомобілями до 12 разів на рік, щоб виконувати більш тривалі доручення.

У звіті, створеному на замовлення регіонального парламенту Берліна у 2014 році, було встановлено, що 58% транспортного простору в місті відведено для автомобілів, хоча лише третина поїздок по вулицях Берліна здійснювалася на автомобілі. Для порівняння, лише 3 відсотки було виділено на велосипеди, хоча на них припадає 15 відсотків транспорту.