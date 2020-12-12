Словацкая компания Klein Vision начала сертификационные испытания в воздухе концептуального летающего авто AirCar. Серийную версию планируют презентовать уже в середине 2021 года.

AirCar позволяет водителю за 3 минуты трансформировать автомобиль в самолет, просто нажав одну кнопку. Подробнее – в программе "Авто24".

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В результате метаморфозы раскладываются крылья, а хвостовая часть вытягивается. Это происходит для того, чтобы обеспечить оптимальные летные характеристики.

Характеристики автомобиля-трансформера

Что касается дизайна, то авторам не удалось скрыть в автомобиле массивное крыло и винт сзади. 6,2-метровый корпус авто изготовили из композитных материалов.

Длина каждого крыла достигает 3 метров 30 сантиметров. Весит авто 1 100 килограммов и оснащено 1,6-литровым двигателем от мотоцикла BMW мощностью 140 сил.



Полет автомобиля-трансформера / Фото Klein Vision

Летающее авто рассчитано на перевозку и пассажиров общим весом до 200 кило и в воздухе сможет развивать скорость 300 км/час. Во время испытаний и первых презентационных полетов машина летела на высоте 305 метров.

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Концерн General Motors официально возродил Hummer. Правда, теперь это название будут иметь электрические пикапы, которые получат несколько версий мощностью до 1 014 сил. Внедорожник сможет набирать сотню за 3 секунды и будет иметь шасси со всеми управляемыми колесами.

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