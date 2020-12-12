Словацька компанія Klein Vision розпочала сертифікаційні випробування в повітрі концептуального літаючого авто AirCar. Серійну версію планують презентувати вже в середині 2021 року.

AirCar дозволяє водієві за 3 хвилини трансформувати автомобіль в літак, просто натиснувши одну кнопку. Детальніше – у програмі "Авто24".

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В результаті метаморфози розкладаються крила, а хвостова частина витягується. Це відбувається для того, аби забезпечити оптимальні льотні характеристики.

Характеристики автомобіля-трансформера

Щодо дизайну, то авторам не вдалося приховати в автомобілі масивне крило та гвинт ззаду. 6,2-метровий корпус авто виготовили з композитних матеріалів.

Довжина кожного крила сягає 3 метрів 30 сантиметрів. Важить авто 1 100 кілограмів і його оснащено 1,6-літровим двигуном від мотоцикла BMW потужністю 140 сил.



Політ автомобіля-трансформера / Фото Klein Vision

Авто, яке літає, розраховане на перевезення та пасажирів загальною вагою до 200 кіло і в повітрі зможе розвивати швидкість 300 км на годину. Під час випробувань і перших презентаційних польотів машина летіла на висоті 305 метрів.

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Концерн General Motors офіційно відродив Hummer. Щоправда, тепер цю назву матимуть електричні пікапи, які отримають кілька версій потужністю до 1 014 сил. Позашляховик зможе набирати сотню за 3 секунди та матиме шасі з усіма керованими колесами.

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