График работы сервисных центров МВД изменяется. Теперь, при наличии света и доступа к базе данных, сервисные центры будут работать до 17:00 по будням, кроме понедельника.

Сервисные центры МВД переходят на новый рабочий график со вторника, 22 ноября. Об этом сообщает пресс-центр МВД.

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Теперь сервисные центры будут работать со вторника по субботу включительно. В понедельник и воскресенье – выходные.

Часы приема:

в будни – с 08:00 до 17:00 без перерыва на обед,

в субботу – с 08:00 до 15:45 без обеденного перерыва.

Да, прием граждан в сервисных центрах осуществляется:

по предварительной записи онлайн,

в порядке "живой" очереди, регулируемой талонами из терминала, установленном в сервисном центре.

При этом в региональных и Главном сервисных центрах МВД график работы остается неизменным – понедельник-четверг с 09:00 до 18:00; пятница – с 09:00 до 16:45.