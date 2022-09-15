Мобільні сервісні центри МВС працюватимуть у районах Харківщини, які сильно постраждали від бойових дій.

14 вересня 2022 року мобільний сервісний центр МВС почав працювати в смт. Донець Ізюмського району. На вул. Центральній, 40, в центрі міста працівники надавали громадянам послуги з відновлення документів — посвідчення водія або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також послуги з реєстрації та перереєстрація авто.

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Попередньо записалось 11 людей, а вже після початку роботи до мобільного сервісного центру МВС прийшли більше 50 українців і кожен отримав бажану державну послугу.

У вересні мобільний сервісний центр МВС надаватиме послуги на Харківщині й у інших містах та селищах.

Мобільні сервісні центри МВС — це пересувні сервісні центри МВС. Обслуговуватимуть громадян у МСЦ МВС два адміністратори та фахівець Експертної служби МВС. Це додаткові можливості для великої кількості людей отримати послуги там, де попит на них великий.