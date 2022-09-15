Мобильные сервисные центры МВД будут работать в районах Харьковщины, сильно пострадавших от боевых действий.

14 сентября 2022 года мобильный сервисный центр МВД начал работать в пгт. Донец Изюмского района. По ул. Центральной, 40 — в центре города работники предоставляли гражданам услуги по восстановлению документов — водительское удостоверение или свидетельства о регистрации транспортного средства, а также услуги по регистрации и перерегистрации авто.

Читайте также: В МВД изменили алгоритм получения водительских прав и ввели принцип экстерриториальности

Предварительно записалось 11 человек, а уже после начала работы в мобильный сервисный центр МВД пришли более 50 украинцев и каждый получил желаемую государственную услугу.

В сентябре мобильный сервисный центр МВД будет предоставлять услуги в Харьковской области и в других городах и поселках.

Мобильные сервисные центры МВД – это передвижные сервисные центры МВД. Будут обслуживать граждан в МСЦ МВД два администратора и специалист Экспертной службы МВД. Это дополнительные возможности для большого количества людей получить услуги там, где спрос на них велик.