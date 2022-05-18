Нововведения позволят гражданам обращаться в любой сервисный центр МВД независимо от обстоятельств. Также изменится алгоритм сдачи экзаменов для водителей.

О нововведении рассказал во время брифинга в медиацентре Украина-Укринформ рассказал Евгений Мойсеенко, руководитель Главного сервисного центра МВД.

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"Во время военного положения стало очень важным применение принципа экстерриториальности при сдаче теоретической и практической части, об этом сохранив безопасную составляющую получения удостоверения водителя. Кабмин поддержал нашу инициативу. Граждане, которые переехали в другой город, получили возможность сдать практический экзамен в любом центре МВД, а не только там, где они сдавали теорию", – сказал он.

Например, гражданка Мариуполя закончила автошколу у себя в городе, но из-за активных боевых действий и оккупации, она выехала в Киев. Теперь она может составить практику в любом сервисном центре МВД и забрать свое водительское удостоверение.

"Мы предусмотрели решение еще одной типичной проблемы, когда человек не смог забрать напечатанное удостоверение. Мы юридически закрепили возможность забрать удостоверение в любом центре МВД. Такое же решение касается и граждан, у которых истек срок лишения права управления", – подчеркнул Евгений Моисеенко.

Следующее нововведение – применение принципа экстерриториальности свидетельства о регистрации авто при выезде за границу. Это очень важная услуга, особенно для международных перевозчиков. На время их выезда за границу, их документы хранились в Сервисном центре. Раньше нужно было обратиться лишь в тот сервисный центр, где этот документ был оставлен. Сейчас очень много таких документов осталось на оккупированных территориях. Поэтому, владелец автомобиля сейчас имеет возможность прийти в любой сервисный центр и вернуть свой документ.

"Мы ввели возможность для автошкол проводить теоретическую подготовку в онлайн формате. Кроме этого, мы уменьшили содержание тем для подготовки водителей на 20% для категорий В1, В, С1, С, и Е. Это дает возможность школам уменьшить учебные программы", – сказал руководитель ГСЦ МВД.

Эти изменения действуют только на состояние военного времени и три месяца после его завершения и после их обнародования вступают в силу.

Изменения, которые будут действовать на постоянной основе

Обучение в автошколе будет разделено на два отдельных этапа – теоретический и практический.

Ранее необходимо было завершить обучение в автошколе, сдать практический экзамен в школе, а затем обратиться в СЦ МВД, сдать экзамен и получить удостоверение.

Теперь будущий водитель будет проходить теоретическое обучение в автошколе, без сдачи экзамена будет получать свидетельство и затем обращаться в СЦ МВД для сдачи теории. Затем человек проходит обучение по практическому управлению в автошколе, сдает практический экзамен в СЦ МВД и в течение двух лет может получить водительское удостоверение.

Также появилась возможность получать платные номерные знаки для всех типов транспортных средств. Ранее такая опция была доступна только для легковых автомобилей.