Нововведення дозволять громадянам звертатись у будь-який сервісний центр МВС незалежно від обставин. Також зміниться алгоритм здачі іспитів для водіїв.

Про нововведення розповів під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ розповів Євген Мойсеєнко, керівник Головного сервісного центру МВС.

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"В час воєнного стану стало дуже важливим застосування принципу екстериторіальності під час складання теоретичної та практичної частини, про цьому зберігши безпекову складову отримання посвідчення водія. Кабмін підтримав нашу ініціативу. Громадяни, які переїхали в інше місто, отримали можливість скласти практичний іспит у будь-якому центрі МВС, а не лише там, де вони складали теорію", - сказав він.

Наприклад, громадянка Маріуполя закінчила автошколу у себе у місті, але через активні бойові дії та окупацію, вона виїхала до Києва. Тепер вона може скласти практику у будь-якому сервісному центрі МВС та забрати своє водійське посвідчення.

"Ми передбачили рішення ще однієї типової проблеми, коли людина не змогла забрати надруковане посвідчення. Ми юридично закріпили можливість забрати посвідчення у будь-якому центрі МВС. Таке ж рішення стосується і громадян, в яких закінчився термін позбавлення права керування", - наголосив Євген Мойсеєнко.

Наступне нововведення – застосування принципу екстериторіальності свідоцтва про реєстрацію авто при виїзді за кордон. Це дуже важлива послуга, особливо для міжнародних перевізників. На час їхнього виїзду за кордон, їхні документи зберігались у Сервісному центрі. Раніше потрібно було звернутися лише в той сервісний центр, де цей документ був залишений. Наразі дуже багато таких документів лишилось на окупованих територіях. Тому, власник автомобіля наразі має можливість прийти до будь-якого сервісного центру і повернути свій документ.

"Ми ввели можливість для автошкіл проводити теоретичну підготовку в онлайн форматі. Крім цього, ми зменшили вміст тем для підготовки водіїв на 20% для категорій - В1, В, С1, С, та Е. Це дає можливість школам зменшити навчальні програми", - сказав керівник ГСЦ МВС.

Ці зміни діють лише на стан воєнного часу та три місяці після його завершення та після їхнього оприлюднення вступають у силу.

Зміни, які діятимуть на постійній основі

Навчання в автошколі буде розділено на два окремих етапи – теоретичний та практичний.

Раніше необхідно було завершити навчання в автошколі, скласти практичний іспит в школі, а потім звернутися до СЦ МВС, скласти іспит та отримати посвідчення.

Тепер майбутній водій буде проходити теоретичне навчання в автошколі, без складання іспиту буде отримувати свідоцтво і потім звертатися до СЦ МВС для складання теорії. Потім особа проходить навчання з практичного керування в автошколі, складає практичний іспит в СЦ МВС та протягом двох років може отримати посвідчення водія.

Також з’явилася можливість отримувати платні номерні знаки для всіх типів транспортних засобів. Раніше така опція була доступна лише для легкових автомобілів.