Все сервисные центры МВД остановили предоставление административных услуг. Выданные документы, в которых истек срок действия остаются действующими на время военного положения.

Правительством утверждено Постановление КМУ от 28 февраля 2022 года № 165, которое предусматривает приостановление предоставления административных услуг на время военного положения в Украине.

Читайте также: Захваченную технику оккупантов можно забрать без уплаты налогов

Документы – удостоверение водителя, свидетельства о регистрации, срок действия которых истек в период военного положения, продолжают действовать на всей территории Украины.

Их можно будет заменить после отмены военного положения и возобновления услуг для граждан в сервисных центрах МВД.