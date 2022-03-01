НАПК дал юридическое разъяснение.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разъяснило, что декларировать вражескую технику в случае ее захвата или сдачи на металлолом не нужно. И платить налоги тоже.

Декларировать захваченные российские танки и другую технику не нужно, ведь стоимость этого дерьма не превышает 100 прожиточных минимумов (248 100 грн), – говорится в сообщении НАПК.

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Боевые трофеи не подлежат отражению в декларации по следующим причинам:

они были приобретены не вследствие заключения какого-либо вида сделки, а в связи с полномасштабной агрессией с 24.02.2022 российской федерации относительно независимого и суверенного Украинского государства как продолжение начавшегося в 2014 году коварного нападения России на Украину с целью уничтожения последней;

благодаря мужеству и победе защитников Украинского государства вражеская военная техника обычно попадает к вам уже уничтоженной и выведенной из строя, из-за чего невозможно провести ее оценку в соответствии с Законом Украины “Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине”. Следовательно, невозможно и выяснить, сколько стоит такое имущество.

Вместе с тем, если технику можно отремонтировать, то этим займутся предприятия концерна “Укроборонпром”. После обновления техника пойдет на передовую.