НАЗК дав юридичне роз'яснення.

Національне агентство з питань запобігання корупції роз'яснило, що декларувати ворожу техніку в разу її захоплення чи здачі на металобрухт не потрібно. І платити податки теж.

Декларувати захоплені російські танки та іншу техніку не потрібно, адже вартість цього лайна не перевищує 100 прожиткових мінімумів (248 100 грн), – вказано в повідомленні НАЗС.

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Бойові трофеї не підлягають відображенню в декларації з наступних причин:

вони були набутті не внаслідок укладення якого-небудь виду правочину, а у зв’язку із повномасштабною агресією з 24.02.2022 російської федерації стосовно незалежної і суверенної Української держави як продовження розпочатого у 2014 році підступного нападу рф на Україну з метою знищення останньої;

завдяки мужності та звитязі захисників Української держави ворожа військова техніка зазвичай потрапляє до вас вже знищеною та виведеною із ладу, через що неможливо провести її оцінку відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". А отже, неможливо і з’ясувати, скільки коштує таке майно.

Разом з тим, якщо техніку можна відремонтувати, цим займуться підприємства концерну "Укроборонпром". Після відновлення техніка піде на передову.