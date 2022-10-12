Доступ к Национальной автоматизированной информационной системе восстановлен и Сервисные центры МВД также возобновили работу.

Сегодня перебои с электроснабжением привели к остановке Национальной автоматизированной информационной системы. Поэтому утром оказание услуг в сервисных центрах МВД приостановлено.

Читайте также: Регистрация автомобилей и выдача водительских прав временно прекращена

По состоянию на 12.44 доступ к Национальной автоматизированной информационной системе был восстановлен.

“Мы работаем снова. Наши работники оперативно налаживают систему баз данных, чтобы люди могли получать государственные услуги. Правда, не все регионы могут возобновить работу, ведь до сих пор имеют проблемы с электроснабжением. О работе каждого отдельного сервисного центра МВД ищите на наших региональных Facebook-страницах”, - говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД.