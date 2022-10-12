Доступ до Національної автоматизованої інформаційної системи відновлено і Сервісні центри МВС також відновили роботу.

Сьогодні перебої з електропостачанням призвели до зупинки Національної автоматизованої інформаційної системи. Через це вранці надання послуг у сервісних центрах МВС призупинено.

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Станом на 12:44 доступ до Національної автоматизованої інформаційної системи було відновлено.

“Ми працюємо знову. Наші працівники оперативно налагоджують систему баз даних аби люди могли отримувати державні послуги. Щоправда, не всі регіони можуть відновити роботу, адже досі мають проблеми з електропостачанням. Про роботу кожного окремого сервісного центру МВС шукайте на наших регіональних Фейсбук-сторінках”, - сказано у повідомленні Головного сервісного центру МВС.