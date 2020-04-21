В этом месяце сеть автозаправочных комплексов UPG, представленная на топливном рынке Украины в 16 областях, открыла два новых АЗК в городе Винница и по Одесскому шоссе вблизи поселка Чабаны Киевской области

Новые АЗК выполнены в стилистике сети по индивидуальному дизайнерскому проекту. На них присутствуют все виды горючего, в том числе высокооктановый А-100. На АЗК в Чабанах также будет работать Vivo Cafe с фирменными бургерами, хот-догами, кофе и другими напитками в ассортименте.

В честь открытия автозаправочных комплексов, в течение первых 15 дней после начала работы, на них будет действовать специальная акция. Участники программы лояльности сети смогут получить выгоду бонусами на карту UPGgood: 2 грн за каждый литр заправленного бензина или дизтоплива или 0,50 грн – за литр газа. Кроме того, первые 500 клиентов каждого нового АЗК UPG получат гарантированные подарки.