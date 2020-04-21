Цього місяця мережа автозаправних комплексів UPG, що представлена на паливному ринку України в 16 областях, відкрила два нових АЗК у місті Вінниця та по Одеському шосе поблизу селища Чабани Київської області

Нові АЗК виконані в стилістиці мережі за індивідуальним дизайнерським проектом. На них присутні усі види пального, в тому числі високооктановий А-100. На АЗК в Чабанах також працюватиме Vivo Cafe з фірмовими бургерами, хот-догами, кавою та іншими напоями в асортименті.

На честь відкриття автозаправних комплексів, протягом перших 15 днів від початку роботи, на них буде діяти спеціальна акція. Учасники програми лояльності мережі зможуть отримати вигоду бонусами на картку UPGgood: 2 грн за кожен літр заправленого бензину чи дизпалива або 0,50 грн – за літр газу. Окрім того, перші 500 клієнтів кожного нового АЗК UPG отримають гарантовані подарунки.