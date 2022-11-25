Xiaomi хочет продавать более 10 миллионов электрокаров в год. Ожидается, что премьера первого электромобиля Xiaomi состоится в 2024 году.

Компания Xiaomi продолжает работу над своим автомобилем. После продолжительного затишья ее генеральный директор Лей Цзюнь сделал громкое заявление: техногигант собирается потеснить лидеров мирового рынка электрокаров, продавая более 10 миллионов машин каждый год.

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По его словам, когда индустрия батарей достигнет «зрелости», 80 процентов рынка будет принадлежать пяти брендам — и Xiaomi намерена войти в их число.

Xiaomi создала собственное автомобильное подразделение в 2021 году. С тех пор информация о первенце техногиганта просачивалась только через инсайдеров, а официальных заявлений не было до сих пор. Согласно свежему квартальному отчету, Xiaomi инвестировала около 829 миллионов юаней ($116 млн) в новые разработки, включая умные электромобили.

Ранее Лей Цзюнь называл выход Xiaomi на новый рынок «вынужденным шагом», продиктованным растущей интеграцией гаджетов и автомобилей. Да, пользователь, окруживший себя электроникой Xiaomi, наверное, хотя бы обратит внимание на машину той же фирмы – и наоборот. Теперь ясно, что компания не только планирует дополнить свой профиль новым продуктом, но и метит в лидеры рынка.

В конце сентября стало известно, что Xiaomi достроил первый прототип электрокара. Машина под внутренним индексом MS11, по данным китайских соцсетей, оборудована 354-сильным электромотором и 800-вольтовой батареей. Дебют может состояться в 2024 году, однако сама Xiaomi не называет даже приблизительные сроки.