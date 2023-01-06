Тюнингованный Jeep Gladiator получил много внешних наработок. Подвеску пикапа доработали для сурового бездорожья, а интерьер сделали роскошнее. Jeep Gladiator Apocalypse 6x6 также получил трехкомпонентное защитное покрытие кузова из кевлара.

На аукцион выставили необычный шестиколесный Jeep Gladiator Apocalypse 6x6. Внедорожник получил дополнительную ось, а также агрессивный обвес и необычный цвет. Подробности рассказали на сайте аукционного дома Mecum.

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Apocalypse 6x6, в первую очередь, отличается от стандартного Jeep Gladiator расширенным кузовом и дополнительной осью. С доработкой длина грузового кузова составляет 2,4 метра.

Помимо этого, пикап оснастили изготовленным по заказу каркасом безопасности. Съемная крыша и дверь оригинального Gladiator были сохранены.

Вместо стандартного окрашивания Jeep Gladiator Apocalypse 6×6 имеет трехкомпонентное защитное покрытие из кевлара. Переднюю часть пикапа сильно изменили, сделав внешний вид более агрессивным. Появились новые светодиодные фары и капоты, а также бамперы. Была усовершенствована и активная подвеска.

Внутри появилась аудиосистема по Bluetooth и Apple CarPlay. Большинство интерьера выполнено из кожи ручной работы морского класса.