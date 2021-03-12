Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что первую качественную дорогу которая соединит Киев и Львов построят за несколько лет.

Первый в Украине автобан может стать концессионным. Об этом Денис Шмыгаль написал на своей странице в соцсети.

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"За 30 лет независимости не было построено ни одного автобана европейского уровня. И это одно из многих экономических преступлений против нашего государства и всех украинцев. Благодаря программе Владимира Зеленского "Большая стройка" наша страна наконец получит качественно новую европейскую инфраструктуру", – сообщил украинский премьер.

"Сегодня Укравтодор подписал меморандум, который станет первым шагом к строительству дороги Краковец-Броды-Ровно. Уже через несколько лет можно будет добраться из Киева во Львов, или в страны Европейского Союза современным автобаном европейского уровня", – пишет Шмыгаль.

"Дорога будет построена в рамках государственно-частного партнерства после открытого конкурса. Уже в этом году Укравтодор проведет международный тендер для строительства участка Северного обхода г. Львов. Для того, чтобы все было прозрачно, тендер состоится в соответствии с правилами и принципами МФО в рамках сотрудничества с европейским банком реконструкции и развития и европейским инвестиционным банком", – надеется Шмыгаль.

Дорога Краковец-Броды-Ровно – может стать одним из первых концессионных автобанов, которые будут построены в ближайшие годы.