Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв, що першу якісну дорогу яка сполучить Київ та Львів побудують за кілька років.

Перший в Україні автобан може стати концесійним. Про це Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у соцмережі.

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"За 30 років незалежності не було збудовано жодного автобану європейського рівня. І це один із багатьох економічних злочинів проти нашої держави та всіх українців. Завдяки програмі Володимира Зеленського "Велике будівництво" наша країна нарешті отримає якісно нову європейську інфраструктуру", - повідомив український прем'єр

"Сьогодні Укравтодор підписав меморандум, який стане першим кроком до будівництва дороги Краковець-Броди-Рівне. Вже за кілька років можна буде дістатися з Києва до Львова, або до країн Європейського Союзу сучасним автобаном європейського рівня", - пише Шмигаль.

"Дорога буде збудована в межах державно-приватного партнерства після відкритого конкурсу. Вже цього року Укравтодор проведе міжнародний тендер для будівництва ділянки Північного обходу м. Львів. Для того, аби все було прозоро, тендер відбудеться відповідно до правил і принципів МФО в межах співробітництва з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком", - сподівається пан Шмигаль.

Дорога Краковець-Броди-Рівне — може стати одним із перших концесійних автобанів, які будуть побудовані в найближчі роки.