Власти западного штата отстаивает свое право на жесткие экологические нормы для автомобилей, но им противостоит верховное руководство США.

Автомобили, которые не соответствуют определенным стандартам, будут запрещены для закупок на государственные средства штата, а производители, которые с этим не согласны – “забанены”. В ”белом" списке оказалось лишь четыре автопроизводителя.

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Власти штата Калифорния запретили учреждениям, финансируемым из местного бюджета, покупать для собственных нужд автомобили концернов General Motors, Fiat-Chrysler, а также компаний Toyota, Nissan и других брендов. Причина такого радикального шага заключается в том, что власти Калифорнии имеют полномочия регулировать требования по уровню вредных выбросов на территории своего штата, независимо от Белого Дома. Однако администрация президента США Дональда Трампа попыталась лишить Калифорнию такой привилегии, и в этом ее поддержало немало автопроизводителей. Все они попали в “черный список” Калифорнии. Не попали под запрет только автомобили Honda, Ford, BMW и Volkswagen.

Запрет вступит в силу с января следующего года, сообщает Reuters. Власти штата будут закупать автомобили исключительно у производителей, которые признают право Калифорнии на собственные нормы выбросов. А они ощутимо жестче, чем общеамериканские. Из всех автопроизводителей только Ford, Honda, BMW и Volkswagen согласились следовать более высоким экологическим требованиям.

Пример Калифорнии побудил еще 13 американских штатов ввести более жесткие экологические нормы для автомобилей.

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