Влада західного штату відстоює своє право на жорсткі екологічні норми для автомобілів, але їй протистоїть верховне керівництво США.

Автомобілі, які не відповідають певним стандартам, будуть заборонені для закупівлі на казені кошти штату, а виробники, які з цим не згодні – “забанені”. У “білому” списку опинилось лише чотири автовиробника.

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Влада штату Каліфорнія заборонила установам, що фінансуються з місцевого бюджету, купувати для власних потреб автомобілі концернів General Motors, Fiat-Chrysler, а також компаній Toyota, Nissan і інших брендів. Причина такого радикального кроку полягає в тому, що влада Каліфорнії має повноваження регулювати вимоги за рівнем шкідливих викидів на території свого штату, незалежно від Білого Дому. Однак адміністрація президента США Дональда Трампа спробувала позбавити Каліфорнію такого привілею, і в цьому її підтримало чимало автовиробників. Усі вони потрапили у “чорний список” Каліфорнії. Не потрапили під заборону лише автомобілі Honda, Ford, BMW та Volkswagen.

Заборона набуде чинності з січня наступного року, повідомляє Reuters. Влада штату буде закуповувати автомобілі виключно у виробників, які визнають право Каліфорнії на власні норми викидів. А вони відчутно жорсткіші, ніж загальноамериканські. З усіх автовиробників лише Ford, Honda, BMW та Volkswagen погодились слідувати більш високим екологічним вимогам.

Приклад Каліфорнії спонукав ще 13 американських штатів ввести жорсткіші екологічні норми для автомобілів.

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