Осложнение погодных условий начнется 4 февраля с западных областей, а продолжится с 5 февраля в центре Украины.

Украинский гидрометцентр предупреждает, что в страну приближается настоящая зима.

В частности уже 4 февраля днем на Закарпатье и Прикарпатье пойдет значительный дождь и мокрый снег. А ночью 5 февраля выпадет сильный снег (прирост снежного покрова 10-20 см, в горах 35-40 см); порывы ветра 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метели, на дорогах снежные заносы, гололедица.

Читайте также: Чем лучше счищать снег с машины

На следующий день, 5-6 февраля значительный снег прогнозируют уже в центральных областях, а в восточных – значительный снег с дождем. Не обойдет непогода и юг Украины – там будет значительный дождь с переходом в мокрый снег, образование снежного покрова высотой 10-15 см; местами гололед и налипание мокрого снега; порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с, метели; на дорогах гололедица.

На Кировоградщине и Днепропетровщине сильный снег, образование снежного покрова высотой 20-25 см, на дорогах снежные заносы.

Напомним, что нужно делать автомобилисту при снежной непогоде.