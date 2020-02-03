Ускладнення погодних умов розпочнеться 4 лютого з західних областей, а продовжиться з 5 лютого у центрі України.

Український гідрометцентр попереджає, що в країну наближається справжня зима.

Зокрема вже 4 лютого вдень на Закарпатті та Прикарпатті піде значний дощ та мокрий сніг. А вночі 5 лютого випаде сильний сніг (приріст снігового покриву 10-20, в горах 35-40 см); пориви вітру 15-20 м/с (в горах 25 м/с), хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця.

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Наступного дня, 5-6 лютого значний сніг прогнозують вже в центральних областях, а у східних - значний сніг з дощем. Не омине негода й південь України – там буде значний дощ з переходом в мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 10-15 см; місцями ожеледь та налипання мокрого снігу; пориви вітру 17-22 м/с, місцями 25 м/с, хуртовини; на дорогах ожеледиця.

На Кіровоградщині та Дніпропетровщині сильний сніг, утворення снігового покриву висотою 20-25 см, на дорогах снігові замети.

Нагадаємо, що треба робити автомобілісту за снігової негоди.