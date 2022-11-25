Многие современные автомобили оснащаются системой «Старт-Стоп». Ее декларируемая задача – экономить горючее, но в то же время эта система имеет и побочные эффекты. Так чего здесь больше – пользы или вреда?

Статистика знает все. В том числе и то, что в среднем около трети своего рабочего времени ДВС проводит в режиме холостого хода. Другими словами, автомобиль при этом не двигается, но горючее продолжает перерабатываться в выхлопные газы, нервничая братьев и сестер Греты Тунберг.

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Успокоить «зеленые» призванные системы, которые называют Start-Stop. Схем таких устройств несколько, но сегодня алгоритм их действия одинаков: автомобиль полностью остановился – ДВС выключился, выжата педаль сцепления или отпущена тормозная педаль (на моделях с «механикой» и «автоматом» соответственно) – двигатель снова заработал.

Первый простой вариант Start-Stop в 1974 году предложила Toyota для своего флагманского седана Crown, в 1980-е началось серийное производство этих систем, а по-настоящему широкое распространение они получили уже в XXI веке. И не то чтобы автомобильные инженеры вдруг прозрели, просто им не оставили иного выбора экологические нормы, затянувшие удавку на шее автопроизводителей.

На самом деле инженеры прекрасно видели и обратную сторону медали. При использовании Start-Stop многократно растет количество циклов запуска ДВС, что выдвигает повышенные требования к мощности аккумулятора, генератора и стартера. Отдельная проблема – обеспечение работы компрессора климатической системы и насоса охлаждения при заглушенном двигателе. Добавление в конструкцию вспомогательных электроприводов таких устройств еще больше нагружало батарею и приводило к заметному удорожанию всего автомобиля.

Использование Start-Stop стало настоящей головной болью для инженеров-мотористов. Пуск ДВС, особенно непрогретого или в жару, – настоящий стресс для всех подвижных элементов, контактирующих друг с другом. Для понижения трения пришлось наносить полимерное покрытие на коренные и шатунные вкладки коленвала. Стоимость ДВС с турбонаддувом дополнительно повысили устройства, предотвращающие закоксовку масла в подающих линиях и подшипниках турбокомпрессоров при резких отключениях мотора. В конце концов, функционирование системы Start-Stop пришлось обставить рядом ограничений, главное из которых – уровень заряда аккумулятора, температура воздуха за бортом и самого ДВС.

А что, собственно, с эффективностью системы Start-Stop? Оптимистическая экономия топлива в 2-10%, декларируемая в рекламных материалах, получена только во время проведения стендовых испытаний по циклу NEDC, который в 2017 году изменили на более реалистичный WLTP. Так или иначе, при движении по городу с частыми остановками на светофорах и пробках с помощью Start-Stop реально сэкономить 0,5–0,8 л горючего на 100 км. При среднестатистическом годовом пробеге 15 000 км в год «бонус» окажется уже достаточно ощутимым – 75–120 л.

Вывод

Нельзя сказать, что система "Старт-Стоп" быстро "убивает" автомобиль, хотя сокращение ресурса двигателя, стартера и аккумулятора больно бьют по карману уже через несколько лет эксплуатации. Кроме того, для обеспечения функционирования системы автомобиль оснащен дополнительным оборудованием, за которое платить приходится владельцу при покупке, а затем и обслуживании автомобиля, и общая переплата за все это вряд ли когда-нибудь компенсирует теоретическую экономию горючего.

То есть владелец автомобиля от системы Старт-Стоп реальной пользы почти не получает – ее получает автопроизводитель, которому статистически нужно соответствовать экологическим нормам, чтобы не получить огромные штрафы. Кроме того, полезна система «Старт-Стоп» и для автомобильных дилеров – затраты на обслуживание такого автомобиля несколько больше и дилерские центры могут на этом заработать.