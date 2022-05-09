Нехватка топлива в условиях государственного регулирования цен играет все новыми красками. Уже просматриваются главные категории заправщиков.

О них в своем блоге рассказал аналитик топливного рынка Сергей Куюн.

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Прямые

Как правило, несистемные АЗС. Одинокие или небольшие сети АЗС, открыто торгующие по ценам, значительно выше установленных чиновниками. Стоимость – 53-60 грн/л. Они пользуются законами рынка.

Хитрые

Эти маскируют торговлю по завышенным ценам или просто держат сухие заправки, продавая все топливо в опте.

На этих заправках нули или необъяснимые обозначения типа 0,99 или 0,1 (якобы бензина нет, но есть). Но на кассе вам предложат купить топливо либо через программу, либо талоны, либо прямо на месте за кэш, пробивая по кассе талоны собственной сети. Цены на 5-20 грн/л дороже “чиновников” – 50-60 грн/л.

Такие сети как UPG стоят с пустыми станциями, хотя топлива компания завозит много. Его она реализует оптом, где цены не регулируются. Оптовая цена на ДТ сегодня стартует от 50 грн/л, тогда как на станциях не должно превышать 44,76 грн/л. Формально нарушений нет. Бизнес есть бизнес.

Послушные

Те, кто торгует в розницу по регулируемым ценам. Типичные представители вида – ОККО и WOG. Однако горючего у них почти нет. А если есть, то со специальными условиями (обязательные карты лояльности и лимиты отпуска в одни руки).

Проблема госрегулирования

Если отменить госрегулирование, то топливо появится? Однозначного ответа здесь нет, но очевидно, что цены вырастут до европейских. Конечно, ситуация улучшится, но не сильно. От этого в Европе не появятся цистерны и локомотивы – основная причина нехватки нефтепродуктов в Украине.

Дело в том, что смысл госрегулирования в его нынешнем виде неясен по другим соображениям. Никто не контролирует соблюдение граничных цен и схемы обхода. В таких условиях госрегулирование полностью теряет смысл.