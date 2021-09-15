Влиятельный журнал "Insurance TOP", специализирующийся на эксклюзивном контенте о страховании, перестраховании и иншуртех-секторе, подвел итоги традиционного рейтинга лидеров рынка. Впервые в ТОП-5 рейтинга по КАСКО вошла страховая компания "Экспресс Страхование", входящая в структуру Корпорации "УкрАВТО".

СК “Экспресс Страхование” подтвердила статус одного из лидеров автострахования в Украине и вошла в ТОП-5 лучших участников рынка по объемам страховых сборов по КАСКО.

Такие данные по итогам первого полугодия обнародованы в профессиональном журнале Insurance TOP. Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины по страхованию КАСКО составлен по показателю “Страховые премии”.

“СК “Экспресс Страхование” в первом полугодии не только поднялась в рейтинге страховых компаний по КАСКО, заняв 5-е место, но и показала наивысший темп прироста клиентской базы по сравнению с результатами первого полугодия 2020 года в ТОП-5”, — прокомментировала результаты отраслевого рейтинга Татьяна Щучьева, директор СК “Экспресс Страхование”.

С учетом того, что ежегодно СК “Экспресс Страхование” в среднем заключала порядка 12 тыс. договоров автострахования, в первом полугодии ей удалось существенно расширить базу клиентов, она выросла на 53,7%, что существенно превышает показатели лидеров рынка в этом сегменте страхования. Вместе с тем почти 80% существующих клиентов компании продлили свои договора КАСКО с СК на следующий год.

Аналитики издания также отметили существенный прогресс в основных показателях деятельности компании. СК “Экспресс Страхование” увеличила резервы – на 36,6%, до 294,7 млн грн, активы – на 31,2%, до 494,7 млн грн, общий объем страховых выплат – на 67,9%, до 109,5 млн грн и страховых премий – на 55,8%, до 296,5 млн грн.

“СК “Экспресс Страхование” на протяжении 13 лет формирует уникальный сервис в сфере страховых услуг, фокусируясь на автомобильном страховании. Этому способствует опыт интеграции сервисов официальных СТО и профессиональная команда преданных единомышленников. — Прокомментировала высокие позиции в ведущем отраслевом рейтинге директор СК “Экспресс Страхование” Татьяна Щучьева. — Здесь нет “лишних” людей или автоматически равнодушных решений. Здесь только живое общение! Эту энергию невозможно не почувствовать! Благодарю клиентов и партнеров за наше вдохновение работой, за доверие к команде, за то, что вместе с вами мы формируем круг счастливых украинцев!”.

СК “Экспресс Страхование” с 2019 года в рейтинге Insurance TOP занимало 8 позицию. Нынешний успех, по мнению аналитиков рынка, продиктован прошлогодним карантином в связи с пандемией COVID-19, который существенно прошерстил рынок. Так, по данным НБУ за последних 11 месяцев 24 компании ушли с рынка страховых услуг по собственной инициативе. Это дало толчок росту показателей оставшихся на рынке игроков.

По данным агентства AUTO-Consulting в первом полугодии 2021 года дилерам удалось реализовать 8,8 тыс. новых автомобилей, что на 24% больше, чем годом ранее. При этом владельцы новых автомобилей активно заключают договора КАСКО, о чем свидетельствует та же статистика.