Впливовий журнал "Insurance TOP", що спеціалізується на ексклюзивному контенті про страхування, перестрахування та іншуртех-сектор, підвів підсумки традиційного рейтингу лідерів ринку. Вперше в ТОП-5 рейтингу з КАСКО увійшла страхова компанія "Експрес Страхування", що входить в структуру Корпорації "УкрАВТО".

СК "Експрес Страхування" підтвердила статус одного з лідерів автострахування в Україні і увійшла в ТОП-5 кращих учасників ринку за обсягами страхових зборів по КАСКО.

Такі дані за підсумками першого півріччя оприлюднені в професійному журналі Insurance TOP. Рейтинг найбільших страхових компаній України зі страхування КАСКО складений за показником "страхові премії".

СК "Експрес Страхування" в першому півріччі не лише піднялася в рейтингу страхових компаній по КАСКО, зайнявши 5-е місце, але і показала найвищий темп приросту клієнтської бази в порівнянні з результатами першого півріччя 2020 року в ТОП-5", — прокоментувала результати галузевого рейтингу Тетяна Щучьєва, директор СК "Експрес Страхування".

З урахуванням того, що щорічно СК “Експрес Страхування” в середньому укладала близько 12 тис. договорів автострахування, в першому півріччі їй вдалося істотно розширити базу клієнтів, вона виросла на 53,7%, що суттєво перевищує показники лідерів ринку в цьому сегменті страхування. Разом з тим, майже 80% існуючих клієнтів компанії продовжили свої договори КАСКО з СК на наступний рік.

Аналітики видання також відзначили істотний прогрес в основних показниках діяльності компанії. СК "Експрес Страхування" збільшила резерви – на 36,6%, до 294,7 млн грн, активи – на 31,2%, до 494,7 млн грн, загальний обсяг страхових виплат – на 67,9%, до 109,5 млн грн і страхових премій – на 55,8%, до 296,5 млн грн.

“СК "Експрес Страхування" протягом 13 років формує унікальний сервіс у сфері страхових послуг, фокусуючись на автомобільному страхуванні. Цьому сприяє досвід інтеграції сервісів офіційних СТО і професійна команда відданих однодумців. – Прокоментувала високі позиції в провідному галузевому рейтингу директор СК “Експрес Страхування" Тетяна Щучьєва. – Тут немає "зайвих" людей або автоматично байдужих рішень. Тут тільки живе спілкування! Цю енергію неможливо не відчути! Дякую клієнтам і партнерам за наше натхнення роботою, за довіру до команди, за те, що разом з вами ми формуємо коло щасливих українців!”.

СК "Експрес Страхування" з 2019 року в рейтингу Insurance TOP займало 8 позицію. Нинішній успіх, на думку аналітиків ринку, продиктований торішнім карантином у зв'язку з пандемією COVID-19, який істотно прошерстив ринок. Так, за даними НБУ, за останніх 11 місяців 24 компанії пішли з ринку страхових послуг за власною ініціативою. Це дало поштовх зростанню показників гравців, що залишилися на ринку.

За даними агентства AUTO-Consulting, в першому півріччі 2021 року дилерам вдалося реалізувати 8,8 тис. нових автомобілів, що на 24% більше, ніж роком раніше. При цьому власники нових автомобілів активно укладають договори КАСКО, про що свідчить та ж статистика.