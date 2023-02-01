Электрокар Skoda Enyaq iV смог почти 16 минут продержаться в непрерывном дрифте на льду. Для рекордного заезда была использована стандартная полноприводная версия модели.

Кроссовер Skoda Enyaq iV попал в Книгу рекордов Гиннеса. Электромобиль за день отличился сразу двумя мировыми рекордами в зимнем дрифте. Об этом сообщает официальный сайт чешской марки.

Читайте также: Skoda показала электрический кроссовер Enyaq RS iV мощностью почти 300 сил

Новый Skoda Enyaq iV проехал в контролируемом заносе 7351 м за 15 минут и 58 секунд. Так он побил мировые рекорды продолжительности дрифта на льду среди всех автомобилей и электромобилей в частности.

Рекордный заезд был осуществлен на льду замерзшего озера близ Остерсунда в Швеции — там оборудовали круглый трек длиной 188,5 м. За рулем был британский автожурналист и гонщик Ричард Мэдден.

Установить достижение удалось далеко не сразу – британцу пришлось ездить треком в течение 18 часов. Во время рекордного заезда электрокроссовер Skoda преодолел 39 кругов. Максимальная скорость в дрифте составила 48,69 км/ч, а минимальная – 31,64 км/ч.

Для рекорда взяли топовый электромобиль Skoda Enyaq RS iV с двумя моторами общей мощностью 299 л. с. Автомобиль полностью стандартный, единственным изменениям стала установка шипованных шин. Впереди установили покрышки Michelin размером 245/35 R20, а вот сзади – резина Nokian Hakkapelitta размером 255/45 R20.