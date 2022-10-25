По суті, це чеський еквівалент VW ID.4 GTX, але дизайн новинки більш виразний та сучасний.

Натиск електромобілів Volkswagen Group продовжується - Skoda показала Enyaq RS iV. Він не має такого стрімкого профілю як у версії Coupe і має більш практичну форму. У той час як купе має надзвичайно низький коефіцієнт лобового опору 0,234, більш практична версія має Cd 0,265. Відповідно, запас ходу за WLTP зменшився з 545 кілометрів у купе до 500 км.

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Природно, він отримує ту саму повнопривідну установку з подвійними електродвигунами, що забезпечують загальну потужність 295 кінських сил (220 кіловат) і 460 ньютон-метрів (338 фунт-фут) крутного моменту. Якщо ці цифри здаються знайомими, це тому, що VW ID.4 GTX і ID.5 GTX мають однакове обладнання. Skoda каже, що Enyaq RS iV потрібно шість з половиною секунд, щоб розігнатися до 100 км/год з місця на шляху до 180 км/год, керованих електронікою.

Він оснащений літій-іонним акумулятором ємністю 82 кВт-год, який можна заряджати на станціях швидкої зарядки постійного струму на потужності до 135 кВт, і в цьому випадку для переходу від 10 до 80 відсотків потрібно 36 хвилин. До звичайних режимів водіння Eco, Comfort, Normal і Sport додається Traction. Skoda каже, що він створений для слизьких поверхонь і ґрунтових доріг, пропонуючи постійний повний привід на швидкості до 20 км/год.

Фарба Mamba Green, яка також доступна для Octavia RS, робить електричний позашляховик досить сміливим для Skoda. Стандартні 20-дюймові та додаткові 21-дюймові колісні диски також демонструють, що чеський бренд намагається бути більш захоплюючим і дистанціюватися від буденних дизайнів минулого. Є повністю світлодіодні матричні фари разом із широким заднім відбивачем, подібним до того, що ви знайдете на Octavia RS і Kodiaq RS.

По всьому екстер’єру представлений асортимент чорних акцентів у поєднанні із зеленим значком RS, встановленим на передніх крилах. Відома як «Кришталеве обличчя», решітка з підсвічуванням є стандартною та містить 131 світлодіод, щоб Enyaq iV RS виділявся вночі. Повністю світлодіодні задні ліхтарі також є стандартними, а передні та задні ліхтарі «танцюють», коли ви відмикаєте автомобіль.

Skoda покращила інтер’єр спортивними сидіннями з більшою бічною підтримкою та вбудованими підголівниками. Тканина Suedia чорного кольору використовується для сидінь і панелі приладів, де зелена строчка створює контрастний ефект. На дверях також є штучне оздоблення з вуглецевого волокна, чорна обшивка стелі, кермо з плоским низом, зелене навколишнє освітлення та чорні стійки.

Enyaq iV RS надійде в продаж наступного року, щоб розвинути вже комерційний успіх Skoda, оскільки з моменту запуску моделі в 2020 році було продано понад 100 000 одиниць електричного позашляховика.