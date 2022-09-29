Електромобіль Skoda Fabia запропонують у кількох версіях із заднім та повним приводом. Топові варіанти матимуть змогу проїжджати понад 400 км без підзарядки.

Опубліковано перші рендери Skoda Fabia п'ятого покоління. Нова модель з'явиться не раніше від 2025 року та стане електромобілем. Про це повідомляє сайт Motor1.

Читайте також: Перші шпигунські фото Skoda Superb 2023 року

Судячи з зображень, нова Skoda Fabia запозичить риси дизайну у кросовера Vision 7S, який стане серійним дещо раніше. У хетчбека тоненькі світлодіодні фари та чорна пластикова вставка на місці решітки радіатора.

Силует Skoda Fabia залишився знайомим. Водночас у зовнішньому вигляді поменшало граней, а боковини стали менш рельєфними. Найімовірніше, електрокар трохи підросте в розмірах, якщо порівняти з нинішньою моделлю.

Електромобіль Skoda Fabia буде побудований на платформі МЕВ, яку також використовують Volkswagen ID.3 та ID.4. Найімовірніше це буде остання модель на цій архітектурі.

Нову Skoda Fabia запропонують у кількох версіях із заднім та повним приводом — передньопривідної моделі більше не буде. "Далекобійний" варіант зможе проїхати понад 400 км без підзарядки.

Fabia — не єдина популярна модель чеської марки, яка стане електрокаром. Такий же шлях пройде і нова Skoda Octavia.