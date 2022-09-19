Skoda Superb 2023 року навіть на шпигунських фото постає у кузові універсал. Доля ліфтбеку наразі невідома.

Оскільки виробництво Ford Mondeo, Opel Insignia та Renault Talisman припиняються, VW Group сподівається, що наступне покоління братів Passat/Superb принесе високі продажі.

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Шпигуни щойно помітили новий Superb, і знову прототип зобразив більш практичний універсал. Було офіційно підтверджено, що звичайний ліфтбек залишиться у виробництві, але, за чутками, VW поступово припиняє випуск седана Passat і тому буде продавати лише універсал. Судячи з усього, автомобіль мав повний серійний кузов, а також остаточні фари.

Зазирнувши всередину салону, можна побачити повністю перероблену панель приладів. Подібно до Enyaq, 2023 Superb має сенсорний екран, схожий на планшет, який виступає з центральної консолі. Дисплей здається більшим, ніж той, який ви знайдете в Octavia, а та панель під ним, імовірно, містить сенсорні елементи керування. Ця повністю цифрова панель приладів, ймовірно, буде стандартною для всіх лінійок, оскільки це фактично флагманський автомобіль Skoda.

В інтерв’ю Auto Express близько року тому колишній генеральний директор Томас Шефер коротко розповів про салон Superb 2023 року, сказавши, що в ньому буде «наша нова мова користувача, яка поширюється на те, що ви торкаєтесь і відчуваєте. Superb спочатку отримає це, а потім настане черга Kodiaq».

Далі він сказав, що деякі деталі будуть адаптовані з Enyaq, щоб окремий екран міг мати таку ж діагональ 13 дюймів, як і в електричному позашляховику. Сподіваємося, що все ще є традиційні кнопки та/або ручки, а не потрібно керувати всім виключно через сенсорний екран. Тим не менш, новий концепт Skoda Vision 7S демонструє спрощений інтер’єр.

Superb і Passat повинні отримати остаточну розробку VW Group щодо двигунів внутрішнього згоряння як на бензині, так і на дизелі. Логіка підказує нам, що двигуни з ДВС були сконструйовані відповідно до вимог стандарту Євро-7, які мають надійти через пару років, оскільки ці два автомобілі, ймовірно, будуть продаватися щонайменше до 2030 року. Планується гібридна силова установка, але чисто електричного Passat не буде, оскільки цю роль приписують ID. Аеро . На даний момент немає жодного слова про еквівалент Superb EV.