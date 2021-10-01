Наступне покоління Skoda Superb буде випускатись на братиславському заводі в Словаччині разом зі спорідненим Passat.

Координатор зовнішнього дизайну Skoda Петр Матушинець представив погляд на стиль нового Superb, натякнувши на еволюційний дизайн. Флагман компанії, ймовірно, збільшиться в розмірах, враховуючи, що остання Octavia тепер більша, ніж будь-коли раніше.

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Закамуфльовані тестові мули вже були помічені на випробуваннях, а Skoda оголосила, що новий Superb з’явиться у 2023 році. Ескізи є більш показовими для того, щоб дізнатись, чого очікувати від чеської компанії. Порівнюючи дизайнерський майстер-ескіз та закамуфльовані прототипи, на тестовому авто можна помітити вертикальні повітрозабірники з офіційних креслень.

За чутками, наступний Passat пропонуватимуть виключно з автоматичною коробкою передач, а це може означати, що Superb також втратить педаль зчеплення. У своїй нещодавній заяві генеральний директор Skoda Томас Шефер сказав, що хоча чисті електромобілі є майбутнім, плагін-гібриди все ще мають шанси для автомобілів Octavia та Superb.

Фото: Skoda Superb наступного покоління у камуфляжі та на офіційних ескізах / Motor1, Skoda