Следующее поколение Skoda Superb будет выпускаться на братиславском заводе в Словакии вместе с родственным Passat.

Координатор внешнего дизайна Skoda Петр Матушинец представил взгляд на стиль нового Superb, намекнув на эволюционный дизайн. Флагман компании, вероятно, увеличится в размерах, учитывая, что последняя Octavia теперь больше, чем когда-либо раньше.

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Закамуфлированные тестовые мулы уже были замечены на испытаниях, а Skoda объявила, что новый Superb появится в 2023 году. Эскизы более показательны, чтобы узнать, чего ожидать от чешской компании. Сравнивая дизайнерский мастер-эскиз и закамуфлированные прототипы, на тестовом авто можно заметить вертикальные воздухозаборники с официальных чертежей.

По слухам, следующий Passat будут предлагать исключительно с автоматической коробкой передач, а это может означать, что Superb также потеряет педаль сцепления. В своем недавнем заявлении генеральный директор Skoda Томас Шефер сказал, что хотя чистые электромобили являются будущим, плагин-гибриды все еще имеют шансы для автомобилей Octavia и Superb.

Фото: Skoda Superb следующего поколения в камуфляже и на официальных эскизах / Motor1, Skoda