Skoda Superb 2023 даже на шпионских фото предстает в кузове универсал. Судьба лифтбека пока неизвестна.

Поскольку производство Ford Mondeo, Opel Insignia и Renault Talisman приостанавливается, VW Group надеется, что следующее поколение братьев Passat/Superb принесет высокие продажи.

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Шпионы только что заметили новый Superb, и снова прототип изобразил более практичный универсал. Было официально подтверждено, что обычный лифтбэк останется в производстве, но, по слухам, VW постепенно прекращает выпуск седана Passat и поэтому будет продавать только универсал. Судя по всему, автомобиль имел полный серийный кузов, а также окончательные фары.

Заглянув внутрь салона, можно увидеть полностью переработанную приборную панель. Подобно Enyaq, 2023 Superb имеет сенсорный экран, похожий на планшет, выступающий из центральной консоли. Дисплей кажется большим, чем тот, который вы найдете в Octavia, а панель под ним, вероятно, содержит сенсорные элементы управления. Эта полностью цифровая приборная панель, вероятно, будет стандартной для всех линеек, поскольку это фактически флагманский автомобиль Skoda.

В интервью Auto Express около года назад бывший генеральный директор Томас Шефер коротко рассказал о салоне Superb 2023 года, сказав, что в нем будет «наш новый язык пользователя, который распространяется на то, что вы касаетесь и чувствуете. Superb сначала получит это, а затем придет черед Kodiaq».

Далее он сказал, что некоторые детали будут адаптированы с Enyaq, чтобы отдельный экран мог иметь ту же диагональ 13 дюймов, как и в электрическом внедорожнике. Надеемся, что все еще есть традиционные кнопки и/или ручки, а не нужно управлять всем исключительно через сенсорный экран. Тем не менее, новый концепт Skoda Vision 7S демонстрирует упрощенный интерьер.

Superb и Passat должны получить окончательную разработку VW Group по двигателям внутреннего сгорания как на бензине, так и на дизеле. Логика подсказывает нам, что двигатели из ДВС были сконструированы в соответствии с требованиями стандарта Евро-7, которые должны поступить через пару лет, поскольку эти два автомобиля, вероятно, будут продаваться минимум до 2030 года. Планируется гибридная силовая установка, но чисто электрического Passat не будет, поскольку эту роль приписывают ID. Аэро. На данный момент нет ни слова об эквиваленте Superb EV.