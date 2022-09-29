Электромобиль Skoda Fabia предложат в нескольких версиях с задним и полным приводом. Топовые варианты смогут проезжать более 400 км без подзарядки.

Опубликованы первые рендеры Skoda Fabia пятого поколения. Новая модель появится не раньше 2025 года и станет электромобилем. Об этом сообщает сайт Motor1.

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Судя по изображениям, новая Skoda Fabia позаимствует черты дизайна у кроссовера Vision 7S, который станет серийным несколько раньше. У хэтчбека тоненькие светодиодные фары и черная пластиковая вставка на месте решетки радиатора.

Силуэт Skoda Fabia остался знакомым. В то же время во внешнем виде уменьшилось граней, а боковины стали менее рельефными. Скорее всего, электрокар немного подрастет в размерах, если сравнить с нынешней моделью.

Электромобиль Skoda Fabia будет построен на платформе МЭО, которую также используют Volkswagen ID.3 и ID.4. Вероятнее всего это будет последняя модель в этой архитектуре.

Новую Skoda Fabia предложат в нескольких версиях с задним и полным приводом — переднеприводной модели больше не будет. "Дальнобойный" вариант сможет проехать более 400 км без подзарядки.

Fabia – не единственная популярная модель чешской марки, которая станет электрокаром. Такой же путь пройдет и новая Skoda Octavia.