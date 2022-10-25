По сути это чешский эквивалент VW ID.4 GTX, но дизайн новинки более выразителен и современен.

Давление электромобилей Volkswagen Group продолжается – Skoda показала Enyaq RS iV. Он не имеет такого стремительного профиля как у версии Coupe и имеет более практичную форму. В то время как купе имеет очень низкий коэффициент лобового сопротивления 0,234, более практичная версия имеет Cd 0,265. Соответственно, запас хода по WLTP уменьшился с 545 км в купе до 500 км.

Читайте также: Новая Skoda Fabia станет эклектичной и получит задний привод

Естественно, он получает ту самую полноприводную установку с двойными электродвигателями, обеспечивающими общую мощность 295 лошадиных сил (220 киловатт) и 460 ньютон-метров (338 фунт-фут) крутящего момента. Если эти цифры кажутся знакомыми, то потому, что VW ID.4 GTX и ID.5 GTX имеют одинаковое оборудование. Skoda говорит, что Enyaq RS iV требуется шесть с половиной секунд, чтобы разогнаться до 100 км/ч с места по пути до 180 км/ч, управляемых электроникой.

Он оснащен литиево-ионным аккумулятором емкостью 82 кВт-ч, который можно заряжать на станциях быстрой зарядки постоянного тока на мощности до 135 кВт, и в этом случае для перехода от 10 до 80 процентов требуется 36 минут. К обычным режимам вождения Eco, Comfort, Normal и Sport прилагается Traction. Skoda говорит, что он создан для скользких поверхностей и грунтовых дорог, предлагая постоянный привод на скорости до 20 км/ч.

Краска Mamba Green, которая также доступна для Octavia RS, делает электрический внедорожник достаточно смелым для Skoda. Стандартные 20-дюймовые и дополнительные 21-дюймовые колесные диски также демонстрируют, что чешский бренд пытается быть увлекательнее и дистанцироваться от будничных дизайнов прошлого. Есть полностью светодиодные матричные фары вместе с широким задним отражателем, подобным тому, что вы найдете на Octavia RS и Kodiaq RS.

По всему экстерьеру представлен ассортимент черных акцентов в сочетании с зеленым значком RS, установленным на передних крыльях. Известная как «Хрустальное лицо», решетка с подсветкой стандартная и содержит 131 светодиод, чтобы Enyaq iV RS выделялся ночью. Полностью светодиодные задние фонари также стандартны, а передние и задние фонари «танцуют», когда вы отпираете автомобиль.

Skoda улучшила интерьер спортивными сиденьями с большей боковой поддержкой и встроенными подголовниками. Ткань Suedia черного цвета используется для сидений и приборной панели, где зеленая строчка создает контрастный эффект. На дверях также искусственная отделка из углеродного волокна, черная обшивка потолка, руль с плоским низом, зеленое окружение и черные стойки.

Enyaq iV RS поступит в продажу в следующем году, чтобы развить уже коммерческий успех Skoda, поскольку с момента запуска модели в 2020 году было продано более 100 000 единиц электрического внедорожника.