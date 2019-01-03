Пока самым мощным Кароком является версия Sportline, которая была анонсирована летом. Ей доступны двухлитровые бензиновые и дизельные моторы по 190 л.с. каждый, в то время как Karoq без приставки Sportline к имени максимум может быть 150-сильным (и с дизелем, и с бензином).

В 2017 году глава разработок Шкоды Кристиан Штрубе заявил, что “поборется” за добавление в гамму кроссовера Skoda Karoq “заряженной” версии RS. Теперь издание Auto Bild подтвердило: модели — быть, и появится она в 2019 году по цене менее 40 000 евро.

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Старший собрат Карока, “горячий” кроссовер Skoda Kodiaq RS оснащается двухлитровым 240-сильным (500 Н•м) битурбодизелем. У Карока RS под капотом пропишется бензиновый агрегат 2.0 TSI, как на паркетнике Cupra Ateca. На «испанце» такой агрегат развивает 300 л.с. и 400 Н•м. Для Карока немецкие журналисты прогнозируют 300 л.с. и 380 Н•м. Скорее всего, уже по умолчанию в Кароке RS покупатели увидят полный привод и адаптивное шасси DCC. В салоне появятся декоративные вставки под углепластик, руль со скошенным внизу ободом и спортивные кресла с развитой боковой поддержкой.

Чем отличаются версии Sportline и Scout

В Украине пока доступны только бензиновые версии Karoq с мотором 1,5 л. на 150 л.с., передний привод и безальтернативная 7-ступенчатая DSG. Правда, совсем скоро моторная линейка может быть расширена.