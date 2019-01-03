Поки найпотужнішим Кароком є версія Sportline, яка була анонсована влітку. Їй доступні дволітрові бензинові та дизельні мотори по 190 к.с. кожен, в той час як Karoq без приставки Sportline до імені максимум може бути 150-сильним (і з дизелем, і з бензином).

У 2017 році глава розробок Шкоди Крістіан Штрубе заявив, що "побореться" за додавання в гамму кросовера Skoda Karoq "зарядженої" версії RS. Тепер видання Auto Bild підтвердило: моделі – бути, і з'явиться вона в 2019 році за ціною менше 40 тисяч євро.

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Старший побратим Карока, "гарячий" кросовер Skoda Kodiaq RS оснащується дволітровим 240-сильним (500 Н•м) бітурбодізелем. У Карока RS під капотом пропишеться бензиновий агрегат 2.0 TSI, як на паркетникe Cupra Ateca. На “іспанця” такий агрегат розвиває 300 к.с. і 400 Н•м. Для Карока німецькі журналісти прогнозують 300 к.с. і 380 Н•м. Швидше за все, вже за замовчуванням в Кароку RS покупці побачать повний привід і адаптивне шасі DCC. У салоні з'являться декоративні вставки під вуглепластик, кермо зі скошеним внизу ободом і спортивні крісла з розвиненою бічною підтримкою.

Чим відрізняються версії Sportline і Scout

В Україні поки доступні тільки бензинові версії Karoq з мотором 1,5 л. на 150 к.с., передній привід і безальтернативна 7-ступінчаста DSG. Щоправда, зовсім скоро моторна лінійка може бути розширена.