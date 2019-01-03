Британський телеведучий обрав кращі та гірші авто серед тих 28 моделей, які він тестував для Sunday Times.

На думку ведучого популярного британського шоу The Grand Tour Джеремі Кларксона, найкращими автомобілями минулого року були Lamborghini Huracan Performante, Porsche 911 GT2 RS, Alpina B5, Aston Martin Vantage и Bentley Continental GT. Що ж, Джеремі завжди любив швидкі та наддорогі авто. А що ж на його думку, не варте уваги? Якраз ті машини, які полюбляють українці!

Серед п’яти найгірших, на думку Кларксона, авто – Dacia (Renault) Duster, який став найпопулярнішим автомобілем в Україні за результатами 2018 року. Оцінка Джеремі – "малопотужний" (ще б пак – якщо порівнювати з суперкарами та "страшний").

Нова Audi Q8, що стала хітом продажів в нашій країні серед заможних громадян, також – у списку "найгірших". На думку Кларксона, його може купити лише той, хто "зійшов з розуму".

Кабріолет Abarth 695 Rivale на базі Фіат 500 – "жорсткий та незручний авто, яким важко керувати. Ще два аутсайдери Кларксона – 102-сильний MINI Hatch та Volvo V60. Перший він назвав "дискомфортним та жахливим", другий – "для тих, хто зав'язав зі своїм сексуальним життям".

Нагадаємо, якими були забуті модифікації "Таврії".