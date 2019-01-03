Британский телеведущий выбрал лучшие и худшие авто среди тех 28 моделей, которые он тестировал для Sunday Times.

По мнению ведущего популярного британского шоу The Grand Tour Джереми Кларксона, лучшими автомобилями прошлого года были Lamborghini Huracan Performante, Porsche 911 GT2 RS, Alpina B5, Aston Martin Vantage и Bentley Continental GT. Что ж, Джереми всегда любил быстрые и сверхдорогие авто. А что же по его мнению, не стоит внимания? Как раз те машины, которые любят украинцы!

Среди пяти худших, по мнению Кларксона, авто – Dacia (Renault) Duster, который стал самым популярным автомобилем в Украине по итогам 2018 года. Оценка Джереми – "маломощный" (еще бы – если сравнивать с суперкарами и "страшный"). Новая Audi Q8, которая стала хитом продаж в нашей стране среди состоятельных граждан, также – в списке "худших". По мнению Кларксона, его может купить только тот, кто "сошел с ума".

Кабриолет Abarth 695 Rivale на базе Фиат 500 – "жесткое и неудобное авто, которым трудно управлять. Еще два аутсайдера Кларксона – 102-сильный MINI Hatch и Volvo V60. Первый он назвал "дискомфортным и ужасным", второй – "для тех, кто завязал со своей сексуальной жизнью".

Напомним, какими были забытые модификации "Таврии".