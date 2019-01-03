По разным источникам, украинский авторынок продемонстрировал незначительное падение.

Сразу две организации, которые отслеживают рынок новых автомобилей в Украине, обнародовали результаты 2018 года. По данным Autoconsulting, украинцы приобрели 78 387 новых легковых авто, что на 2,35% меньше прошлогоднего показателя. Ассоциация автопроизводителей "Укравтопром" сообщила о негативной динамике в 0,6% и общий показатель 81,8 тысяч единиц.

Главная причина уменьшения продаж за 2018 год – "неудачный" декабрь. Обычно украинцы в последний месяц года покупали много автомобилей, ведь дилеры предлагали в это время щедрые скидки и подарки. Однако народные избранники существенно снизили акцизы на новые и подержанные авто как раз в конце ноября. Поэтому рынок замер в ожидании еще более привлекательных цен. В результате в декабре украинцы купили всего 7 тысяч легковушек, что на 23% меньше аналогичного периода прошлого года (по данным "Укравтопром"). Autoconsulting показывает еще меньшие показатели продаж – 6,5 тысяч авто.

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Оба источника сходятся в том, что лидером украинского авторынка стала японская марка Toyota. За ними разместились Renault и Volkswagen. Также в пятерку входят Skoda и Nissan.

Итоги украинского авторынка 2018 года по данным Autoconsulting.

Наиболее популярной моделью по результатам года стал внедорожник Renault Duster.

Напомним, что Toyota вывела на рынок новую модель.