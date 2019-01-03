За різними джерелами, український авторинок продемонстрував незначне падіння.

Одразу дві організації, які відслідковують ринок нових автомобілів в Україні, оприлюднили результати 2018 року. За даними Autoconsulting, українці придбали 78 387 нових легкових авто, що на 2,35% менше минулорічного показника. Асоціація автовиробників "Укравтопром" повідомила про негативну динаміку у 0,6% та загальний показник 81,8 тисяч одиниць.

Головна причина зменшення продажів за 2018 рік – "невдалий" грудень. Зазвичай українці в останній місяць року купували багато автомобілів, адже дилери пропонували в цей час щедрі знижки та подарунки. Однак цього року народні обранці суттєво знизили акцизи на нові та вживані авто якраз наприкінці листопада. Тому ринок завмер в очікуванні ще більш привабливих цін. В результаті у грудні українці купили всього 7 тисяч легковиків, що на 23% менше аналогічного періоду минулого року (за даними "Укравтопром"). Autoconsulting показує ще менші показники продажів – 6,5 тисяч авто.

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Обидва джерела сходяться в тому, що лідером українського авторинку стала японська марка Toyota. За ними розмістились Renault та Volkswagen. Також в п’ятірку входять Skoda та Nissan.

Підсумки українського авторинку 2018 року за даними Autoconsulting.

Найбільш популярною моделлю за результатами року став позашляховик Renault Duster.

Нагадаємо, що Toyota вивела на ринок нову модель.