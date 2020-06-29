Самокаты вскоре смогут войти в комплектацию многих автомобилей. Этому будут способствовать новые экологические ограничения. В Европе многие центральные части города уже закрыты для машин с двигателями внутреннего сгорания.

Проехать туда можно только на экологическом транспорте. Об этом говорится в новом выпуске программы "Авто 24" на 24 канале.

Интересно Скандал в Formula E: пилота оштрафовали и уволили за мошенничество

Для последних километров на работу или дома Skoda предлагает фирменный самокат, который складывается и легко помещается в подполье багажника моделей Kamiq и Sсala. Ведь он удобно ложится на место запаски.

Компактные самокаты для моделей Kamiq и Sсala / Фото Skoda

В разложенном виде самокат имеет высоту 49 сантиметров и способен выдерживать взрослых весом до 100 килограммов, имея жесткую раму из алюминия и стали.

Весит такой самокат всего 5 килограммов, его легко можно сложить и взять с собой в офис или общественный транспорт.

Фирменные самокаты компании – легкие и компактные / Фото Skoda

Такой транспорт может расширить мобильность владельцев легковых авто. И для чешской марки такая модернизация автомобилей выглядит символично, ведь Skoda напоминает, что основатели марки Ларин и Клемент начинали бизнес с выпуска велосипедов, прежде чем заинтересовались автомобилями.

Также в выпуске:

Экскурсия по Нидерландам на болиде "Формулы-1": захватывающий видеотур от Aston Martin Red Bull Racing и Макса Ферстаппена.

Китайский автопром готов выпускать конкурентов для Rolls-Royce. По крайней мере, так считает производитель Hongqi со своим концептом E115.

Смотрите полный выпуск программы "Авто24":