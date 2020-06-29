Самокати незабаром зможуть увійти до комплектації багатьох автомобілів. Цьому сприятимуть нові екологічні обмеження. В Європі багато центральних частин міста вже закриті для машин з двигунами внутрішнього згоряння.

Проїхати туди можна виключно на екологічному транспорті. Про це йдеться у новому випуску програми "Авто 24" на 24 каналі.

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Для останніх кілометрів до роботи чи дому Skoda пропонує фірмовий самокат, який складається і легко вміщується в підпіллі багажника моделей Kamiq та Skala. Адже він зручно лягає на місце запаски.



Компактні самокати для моделей Kamiq та Skala / Фото Skoda

В розкладеному вигляді самокат має висоту 49 сантиметрів і здатен витримувати дорослих вагою до 100 кілограмів, бо має жорстку раму з алюмінію та сталі.

Важить такий самокат усього 5 кілограмів, його легко можна скласти і взяти із собою в офіс чи громадський транспорт.



Фірмові самокати компанії – легкі та компактні / Фото Skoda

Такий транспорт може розширити мобільність власників легкових авто. І для чеської марки така модернізація автомобілів виглядає символічно, адже Skoda нагадує, що засновники марки Ларін та Клемент розпочинали бізнес з випуску велосипедів, перш ніж зацікавилися автомобілями.

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Екскурсія Нідерландами на боліді "Формули-1": захопливий відеотур від Aston Martin Red Bull Racing і Макса Ферстаппена.

Китайський автопром готовий випускати конкурентів для Rolls-Royce. Принаймні, так вважає виробник Hongqi зі своїм концептом E115.

Дивіться повний випуск програми "Авто24":