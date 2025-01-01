Сколько авто роскошных авто завезли в этом году: статистика

131 машину, которая подпадает под налог на роскошь, завезли в Украину за 5 месяцев 2025 года, по данным Министерства экономики, на которые ссылается opendatabot.ua.

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Из них 43% поехали в столицу, а еще 13% - в Киевскую область. Наибольшим спросом в дополнительно налогооблагаемом сегменте пользуются автомобили брендов Porsche и Mercedes-Benz – 84% всех завезенных в этом году.

131 “роскошную” машину успели завезти украинцы из-за рубежа за 5 месяцев 2025 года. Это в 3.4 раза меньше, чем за 5 месяцев прошлого года - 448 авто. Впрочем, по сравнению с 2021 дорогими автомобилями стало больше на 42%.

Резкий рост количества авто, которое дополнительно облагается, произошло в 2023 году. Тогда за 5 месяцев в Украину завезли 584 авто, подпадающих под налог на роскошь.

Больше всего автомобилей попало в Киев - 43% от общего количества нововвезенных за 2025 год. Еще по 13% поехало в Киевскую область и по 9% в Одесскую и Львовскую области.

47% от всех авто заряжают электричеством, а еще 23% - электричеством или бензином. Бензиновые авто премиум-класса занимают лишь третье место: 19%.

63% всех завезенных в Украину авто, которые подлежат налогу на роскошь, в этом году - это Porsche. В частности, популярные Porsche Taycan и Porsche Cayenne E-hybrid - 41% и 8% от всех авто соответственно.

На второй строчке Mercedes-Benz - таких авто 21% от всего количества. Наибольшей благосклонностью украинцев пользуются Mercedes-Benz s 450 и Mercedes-Benz s 580 4matic - 15% вместе от всего количества.

В этом году самую дорогую машину заметили в Киеве - Rolls-Royce Cullinan Black Badge по цене 700 тыс. долл. Также на наших улицах можно встретить Rolls-Royce Spectre, который стоит 600 тыс. долл.

Ежегодно в Украине обновляется перечень автомобилей, которые облагаются транспортным налогом. Сейчас таких моделей 338, однако в прошлом году их было больше - 468.

С января по апрель владельцы таких авто заплатили дополнительно 87,2 млн грн налога. Это на 12%, или на 9,2 млн грн больше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего плательщиков ожидаемо в Киеве - 26,5 млн грн.

Этот налог платят владельцы автомобилей, которые выпущены не более 5 лет назад и стоят более 3 млн грн. Соответственно, ставка налога на одну машину такого сегмента составляет 25 тыс. грн.