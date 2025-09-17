Сколько автомобилей украинцы отправили на свалку

Если автомобиль становится непригодным к эксплуатации, из-за старости, износ, или повреждения в результате ДТП, тогда нужно его снять с учета в связи с выбраковкой. Услуга эта предоставляется сервисными центрами МВД бесплатно. Ежемесячно украинцы обращаются за такой услугой более двух тысяч раз, посчитали в Институте исследований авторынка.

Чаще всего списывают легковые автомобили, в частности в течение августа 2025 года произошло 1666 обращений по их выбраковке. Также навсегда сошли с дорог 405 грузовиков и 73 автобуса.

Кстати как списать непригодное к использованию авто

Специалисты ИДА определили топ-10 моделей транспортных средств, которые официально снимались с учета в связи с выбраковкой. Чаще всего здесь можно увидеть рези продукты от ВАЗ - почти все "классическое" семейство, которое дополняют "девятка" и 99-я модель. Компанию им составляют еще три легковушки местного производства - "Таврия" и производная от нее "Славута", а также "продукт национального автопрома" с корейскими корнями - Daewoo Lanos.

В основном выбраковка происходит из-за старости автомобилей, что подтверждает средний возраст тех транспортных средств, которые прошли эту операцию в прошлом месяце - 28 лет для легковушек и грузовых, и 26 лет для автобусов.

Среди всех авто, с которых номерные знаки в указанном периоде были сняты навсегда, дольше всего продержался седан ГАЗ-21 "Волга" - он был выпущен в 1957 году.