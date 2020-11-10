Стало известно сколько выплатили страховые компании по полисам ОСАГО

За январь-сентябрь 2020 года страховые компании сделали более 104,8 тыс. выплат по ОСАГО, что на 4% больше, чем за тот же период прошлого года. Сумма выплат увеличилась на 10,5% и составляет более 2 млрд. грн.

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Треть от общего количества выплат осуществлена по ДТП, оформленных с помощью европротокола (35,3 тыс. шт.). Сумма выплат по европротоколу – 351 млн. грн. (+10,9%)