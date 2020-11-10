Стало відомо скільки виплатили страхові компанії за полісами ОСЦПВ

За січень-вересень 2020 р. страхові компанії зробили понад 104,8 тис. виплат з ОСЦПВ, що на 4% більше, ніж за той самий період минулого року. Сума виплат збільшилась на 10,5% і становить понад 2 млрд. грн.

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Третина від загальної кількості виплат здійснена по ДТП, оформлених за допомогою європротоколу (35,3 тис. шт.). Сума виплат за європротоколом - 351 млн. грн. (+10,9%)